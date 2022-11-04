مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 9 رحلات دولية أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، تعد اخر رحلات ضمن 109 رحلة طيران دولية أوروبية استقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.
وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن الـ109 رحلات أسبوعية التي وصلت للمطار وصلت من 12 دولة أوروبية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.
كما استقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.
مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 9 رحلات دولية أوروبيةالجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:44 ص
مطار مرسى علم الدولى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، تعد اخر رحلات ضمن 109 رحلة طيران دولية أوروبية استقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.
الموضوعات المتعلقة
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 12 رحلة دولية ضمن 109 رحلات أسبوعية اليومالخميس، 03 نوفمبر 2022 08:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران دولية أوروبية اليومالأربعاء، 02 نوفمبر 2022 06:00 ص
مطار مرسى علم الدولى يستقبل اليوم 17 رحلة طيران دولية أوروبيةالثلاثاء، 01 نوفمبر 2022 05:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة