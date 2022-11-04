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مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 9 رحلات دولية أوروبية

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:44 ص
مطار مرسى علم الدولي يستقبل اليوم 9 رحلات دولية أوروبية مطار مرسى علم الدولى
البحر الأحمر - عماد عرفة

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يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 9 رحلات طيران دولية أغلبها أوروبية، تعد اخر رحلات ضمن 109 رحلة طيران دولية أوروبية استقبلها المطار خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضى حتى اليوم الجمعة.

وكشفت جداول رحلات طيران مطار مرسى علم الدولى الأسبوعية أن الـ109 رحلات أسبوعية  التي وصلت للمطار وصلت من 12 دولة أوروبية بينها 3 رحلات من بلجيكا، و5 من هولندا، و20 من المطارات الإيطالية.

كما استقبل المطار خلال الأسبوع 22 رحلة من ألمانيا، و30 رحلة من التشيك، والتى تعد أكبر الرحلات وصولا، وكذلك 18 رحلة من بولندا و4 رحلات من سويسرا، ورحلة من لكسمبورج ورحلة من سلوفاكيا و2 من النمسا ورحلة من المجر ورحلتين من فرنسا ورحلة من ليتوانيا.



 


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