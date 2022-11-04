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مجلس الوزراء ينعى الباحث الاقتصادى محمد نجم

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:47 م
مجلس الوزراء ينعى الباحث الاقتصادى محمد نجم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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نعى مجلس الوزراء الباحث الاقتصادى، محمد نجم، الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض. 
 
وبعث الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بخالص العزاء، إلى أهله ومحبيه، مؤكدا أن الراحل الكريم كان نموذجا للشاب المجتهد، المثابر، المتفانى فى عمله، حيث تمت الاستعانة به فى العمل بالمركز الإعلامى لمجلس الوزراء، لسنوات مضت، نظرا لتميزه الشديد فى الشئون الاقتصادية. 
 
وقال رئيس الوزراء: لقد كان محمد نجم قدوة لأقرانه، فى العلم والأخلاق، لم يبخل يوما بوقت أو مجهود، وندعو الله أن يغفر له ويرحمه، ويجعل صبره على مرضه فى ميزان حسناته.

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