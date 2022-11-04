كوريا الجنوبية تنشر 80 طائرة حربية بعد رصد 180 مسارا لطائرات كورية شمالية

صرحت هيئة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أنها اتخذت إجراءات مضادة بعد رصد حوالى 180 مسارا لطائرات حربية كورية شمالية قرب الحدود اليوم الجمعة.
وفقا لما ذكرته الهيئة فإن الطائرات الحربية الكورية الشمالية حلقت على مختلف الأجواء في أراضي الجزء الشمالي من خط العمل التكتيكي(TAL) ومياه الشرق والغرب من شبه الجزيرة الكورية، حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية.
ونشرت القوات الجوية الكورية الجنوبية حوالى 80 طائرة حربية مميزة من ضمنها طائرات ستليز من طراز أف-35 أيه.
واحتفظت 240 طائرة حربية مشاركة في مناورات " فيجيلات ستوم " المشتركة بين القوتين الكورية والأمريكية بحالة التأهب مع مشاركتها في المناورات المخططة لها .
وقالت الهيئة إن الجيش يراقب عن كثب تحركات الجيش الكورى الشمالى وتطورات الموقف بالتنسيق الوثيق مع القوات الأمريكية مع الاحتفاظ بحالة التأهب الصارم استعدادا لاستفزازات كوريا الشمالية الإضافية المحتملة.
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