كشف ملابسات العثور على جثة مسن داخل شقته في الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

استمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال أفراد من أسرة مسن تم العثور على جثته، داخل شقته في الهرم، وذكروا أنه يقيم بمفرده، وكان يعاني من عدة أمراض، ولا يشتبهون في وفاته جنائيا.

وأكدت تحريات رجال المباحث عدم وجود شبهة جنائية، حيث تم الاستماع لأقوال عدد من جيرانه، وذكروا أنهم فوجئوا باختفاء المسن، وعقب مرور عدة أيام اكتشفوا وفاته داخل شقته، فأبلغوا قسم الشرطة.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قررت النيابة التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية، وباشرت التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته في الهرم.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن مسن فارق الحياة، دون وجود شبهة جنائية، تم إجراء معاينة للشقة، وعثر على كافة متعلقاته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق