كاميرا مراقبة تكشف هوية المتهم بسرقة مطعم في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عامل متهم بسرقة مبلغ مالي من مطعم بمدينة 6 أكتوبر، أنه استغل عمله بالمطعم، وعلمه بمكان حفظ النقود، وانتهز فرصة انشغال العاملين بالمطعم، واستولى على مبلغ 28 ألف جنيه، وجهاز لاب توب.

واستمع رجال المباحث لأقوال مدير المطعم، وذكر أنه اكتشف السرقة صباح اليوم التالي لارتكاب الجريمة، وبفحص كاميرات المراقبة تبين تورط المتهم في السرقة.

وأرشد المتهم عن المبلغ المالي المسروق، وجهاز اللاب توب، بالإضافة إلى جهاز تابلت استولى عليه أيضا من المطعم.

واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، وما أسفرت عنه التحقيقات، قررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سرقة مبلغ مالي من مطعم بمدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات وفحص كاميرات المراقبة، تبين أن عاملا بالمطعم وراء ارتكاب الواقعة، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب السرقة، وأرشد عن المسروقات، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.