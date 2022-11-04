قطع مياه الشرب عن غياضة الشرقية وتوابعها ببنى سويف 12 ساعة غدا.. التفاصيل

بنى سويف - هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف، أنه تقرر قطع المياه عن مجلس قروى غياضة الشرقية وتوابعها بمركز ببا، غداً السبت 5 نوفمبر الجارى لمدة 12 ساعة اعتبارا من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، وذلك للقيام بأعمال تطهير وتعقيم لمحطة مياه غياضة.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التعقيم والتطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوى بالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى فى هذا الشأن.