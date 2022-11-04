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عمران خان: كنت على علم بمخطط اغتيالى قبل يوم من الاعتداء

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 05:40 م
عمران خان: كنت على علم بمخطط اغتيالى قبل يوم من الاعتداء عمران خان
كتب محمد جمال

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أكد رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي تعرض لمحاولة اغتيال خلال تجمع حاشد في وزير آباد، أنه كان على علم بمخطط اغتياله قبل يوم من الاعتداء عليه، بحسب "روسيا اليوم".

وقال خان: "لقد علمت قبل يوم واحد من الحادث بتعرضي لاعتداء مسلح لاغتيالي".

وأصيب خان برصاصة على الأقل في قدمه اليمنى حيث أطلق مسلح النار عليه من مسدس أوتوماتيكي فيما كان يلقي خطابه على المنصة.

ووقعت محاولة الاغتيال فيما كانت الشاحنة التي نصبت عليها منصة خان الخطابية تسير ببطء أمام حشد كبير تجمع في وزير آباد على بعد حوالى 170 كم شرق العاصمة.

وكان خان البالغ 70 عاما أطلق "مسيرة طويلة" ضمت الآلاف من أنصاره بين لاهور والعاصمة إسلام آباد للضغط مطالبا بانتخابات مبكرة.


عمران خان

باكستان

اغتيال عمران خان

أخبار باكستان



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