اليوم السابع
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علي المصيلحى: الأمن الغذائي جزء هام خلال قمة المناخ COP27

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 06:42 م
علي المصيلحى: الأمن الغذائي جزء هام خلال قمة المناخ COP27 وزارة التموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أهمية مؤتمر المناخ COP27 والذى ينطلق من مدينة شرم الشيخ.

وأكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أهمية قمة المناخ COP27، لافتا إلى أنها تتعلق بالانبعاثات الضارة، وأن هناك مشروعا هاما قامت به وزارة التموين فى هذا الشأن، وهو تحويل المخابز للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار.

وأوضح وزير التموين أن الأمن الغذائى، يعد جزء مهم خلال هذه القمة، خاصة مع تغير المناخ وأثره على الأمن الغذائى والذى أصبح الأولوية الأولى لدى دول العالم لافتا إلى وجود أزمات واجهت دولا كثيرة يأتى فى مقدمتها الصومال، والتى عانت كثيرا بسبب الجفاف، حيث أدى إلى قلة المساحات الزراعية، وهلاك قطعان الماشية وغيرها، ومصدر هذه الأزمة الحقيقية هو التغير المناخى.

وأضاف وزير التموين يجب أن يكون لدينا رؤية، بالتعاون مع الدول الصديقة وتنوع مصادر القمح، وأيضا إبرام اتفاقيات بيئية لتزويد المساحة الزراعية.

 


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الدول المشاركة في قمة المناخ 2022

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مؤتمر المناخ شرم الشيخ 2022

قمه المناخ شرم الشيخ

قمة المناخ شرم الشيخ

أهداف مؤتمر المناخ

من سيحضر قمة المناخ في مصر

قمه المناخ 2022



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