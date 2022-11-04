اليوم السابع
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الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:01 م
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عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: حصاد أولى ثمار مبادرة ازرع بعد 5 شهور

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:00 م
عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي: حصاد أولى ثمار مبادرة ازرع بعد 5 شهور ابدأ.. أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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أعربت مارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الإنجيلية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، عن سعادتها بوجود الهيئة كعضو من أعضاء التحالف الوطني من مارس 2022.
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الهيئة طول الوقت تهتم بحزم الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، لافتا إلى عمل الهيئة في مجال الزراعة، ومساعدة  أكثر من 60 ألف من صغار المزارعين، في محافظات عديدة في مصر.
 
ولفتت إلى أن التحالف تضامن مع الهيئة في إطلاق مبادرة "ازرع"، والتي بدأت بزراعة القمح، وستستكمل زراعة فول صويا ومحاصيل استراتيجية أخرى، مردفة: "نعمل على زراعة 150 ألف فدان مع 100 ألف من المزارعين في 8 محافظات، بالشراكة مع وزارة الزراعة، وفي ظل هيكلة كاملة، مع وجود خبراء فنيين".
 
وأوضحت أن المرحلة الأولى من مبادرة ازرع والتي بدأت بزراعة القمح، ستؤتي بثمارها بعد 5 شهور ، منوهة أ،ها مهتمة برفع الإنتاجية للفدان.
 
وأشارت إلى أن المبادرة تدعم المزارعين، من خلال المساهمة بجزء من التقاوي، والمساهمة في الميكنة الزراعية، والركن الرئيسي هو الإرشاد الزراعي عن طريق المدارس الحقلية.
 

التحالف الوطنى

حياة كريمة

محمد الباز

مارجريت صاروفيم



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