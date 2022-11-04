ضبط 29 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 29 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
يأتى ذلك فى إطار مكافحة الجريمة بشتى صورها وضبط الخارجين عن القانون، وتحررت محاضر بنطاق مراكز وأقسام الشرطة بالمديرية، وأمرت النيابة بحبس المتهمين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد بشن حملة مكبرة على الخارجين عن القانون من مروجي المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 29 عاطلا بالقناطر الخيرية وطوخ وبنها وشبرا الخيمة والخانكة وقليوب وكفر شكر وقها وشبين القناطر والخصوص والعبور، بحوزتهم 7 أسلحة نارية، وعدد من الطلقات من ذات العيار، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة "الهيروين، والحشيش، البانجو، الاستروكس، الشادو، والأيس، وأقراص مخدرة، والبودر.
وبمواجهة المتهمين، بما أسفرت عنه الحملات، أقروا جميعا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتحررت المحاضر اللازمة، وجرى عرضها على النيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال تحريات رجال المباحث حول الوقائع.
ضبط 29 عاطلا بحوزتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية فى حملة أمنية بالقليوبيةالجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:14 م
مشاركة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 29 عاطلا خلال حملة أمنية موسعة، بحوزتهم كمية من المواد المخدرة مختلفة الأنواع، بينها الحشيش والهيروين والشادو البودر والأقراص المخدرة.
الموضوعات المتعلقة
أمن القليوبية يضبط 18 قضية إتجار فى المواد المخدرةالأحد، 30 أكتوبر 2022 11:58 ص
أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مستريح شبرا الخيمةالأربعاء، 26 أكتوبر 2022 10:03 م
أمن القليوبية يضبط 19 قضية إتجار فى المواد المخدرةالثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 12:52 م
مشاركة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة