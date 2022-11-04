ضبط عصابة غسلت 60 مليون جنيه من تجارة المخدرات

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية- مسجون على ذمة إحدى القضايا" – وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية).

وتبين تورط المتهمين فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (60 مليون جنيهاً تقريباً). تم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبسهم .