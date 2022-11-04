اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: إغلاق المجال الجوى فى شمال شرق إسبانيا بسبب صاروخ صينى

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 12:17 م
صحيفة: إغلاق المجال الجوى فى شمال شرق إسبانيا بسبب صاروخ صينى اغلاق المجال الجوى في شمال شرق إسبانيا بسبب صاروخ صيني
فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت الحماية المدنية الإسبانية إن حركة الطيران في المجال الجوى الكتالونى سيتم تقييده وإغلاقه تماما لمدة 40 دقيقة بسبب مرور جسم فضائى، والذى يعود لبقايا صاروخLong March 5B الصينى، خوفا من سقوطه.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن وكالة الحماية المدنية أوضحت في تغريدة لها إنه "نظرا للمخاطر المرتبطة بمرور الجسم الفضائى Long March 5B الصيني عبر المجال الجوى الإسبانى، تم إغلاق الرحلات الجوية لمدة 40 دقيقة في كتالونيا والعديد من المجتمعات الأخرى.

وبالمثل، أوضحت الحماية المدنية أن المطارات والهيئات المختصة قد تم إبلاغها بهذا الإجراء، بالإضافة إلى المطارات الكاتالونية ، سيتأثر مطار إيبيزا أيضًا ، بالإضافة إلى مطارات أراجون ونافارا وإقليم الباسك.

كما علق مطار برشلونة جميع عملياته ، مغادرته وهبوطه ، لمدة ساعة واحدة من الساعة 9:19 صباح اليوم الجمعة ، نتيجة عودة الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي ، مما يؤثر على جزء من المجال الجوي الإسباني.

وأشارت مصادر بالمطار إلى أن انقطاع الحركة الجوية خلال هذه الساعة سيؤدي إلى تأخيرات على مدار اليوم ، رغم أنه لا يزال من المبكر التكهن بكيفية تطور الوضع.

 

 


اسبانيا

صاروخ صيني

اغلاق المطارات

الرحلات الجوية

كتالونيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة