صحيفة: إغلاق المجال الجوى فى شمال شرق إسبانيا بسبب صاروخ صينى

فاطمة شوقى

أعلنت الحماية المدنية الإسبانية إن حركة الطيران في المجال الجوى الكتالونى سيتم تقييده وإغلاقه تماما لمدة 40 دقيقة بسبب مرور جسم فضائى، والذى يعود لبقايا صاروخLong March 5B الصينى، خوفا من سقوطه.

وأشارت صحيفة "20 مينوتوس" الإسبانية إلى أن وكالة الحماية المدنية أوضحت في تغريدة لها إنه "نظرا للمخاطر المرتبطة بمرور الجسم الفضائى Long March 5B الصيني عبر المجال الجوى الإسبانى، تم إغلاق الرحلات الجوية لمدة 40 دقيقة في كتالونيا والعديد من المجتمعات الأخرى.

وبالمثل، أوضحت الحماية المدنية أن المطارات والهيئات المختصة قد تم إبلاغها بهذا الإجراء، بالإضافة إلى المطارات الكاتالونية ، سيتأثر مطار إيبيزا أيضًا ، بالإضافة إلى مطارات أراجون ونافارا وإقليم الباسك.

كما علق مطار برشلونة جميع عملياته ، مغادرته وهبوطه ، لمدة ساعة واحدة من الساعة 9:19 صباح اليوم الجمعة ، نتيجة عودة الصاروخ الصيني إلى الغلاف الجوي ، مما يؤثر على جزء من المجال الجوي الإسباني.

وأشارت مصادر بالمطار إلى أن انقطاع الحركة الجوية خلال هذه الساعة سيؤدي إلى تأخيرات على مدار اليوم ، رغم أنه لا يزال من المبكر التكهن بكيفية تطور الوضع.