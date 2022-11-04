سيدة تقتل شقيقها لمرورها باضطرابات نفسية في المحلة

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من المقدم أحمد الشهاوي مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بمقتل شخص داخل منزله بمنطقة الجمهورية.

انتقل ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، وتبين مقتل شخص يدعى "ا.ش" متأثرا بإصاباته بعدة طعنات.

وتبين أن وراء الواقعة شقيقته لمرورها باضطرابات نفسية دفعتها لطعنه بالسكين، تم اقتياد المتهمة للقسم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.