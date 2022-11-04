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رئيس حكومة أسبانيا يستقبل الشباب المشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ كوب 27..فيديو

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:46 م
رئيس حكومة أسبانيا يستقبل الشباب المشارك في قمة المناخ بشرم الشيخ كوب 27..فيديو رئيس حكومة اسبانيا
فاطمة شوقى

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استقبل رئيس الحكومة الأسبانية، بيدرو سانشيز، مجموعة من الشباب الأسبان الذين سيشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP27)، الذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر.

وأشار موقع القصر الملكى مونكلوا إلى أن هؤلاء الشباب هم جزء من مبادرة جيل كوب 27  "COP27 Generation" ، التي روجت لها وزارة التحول البيئي والتحدي الديموغرافي ، بالتعاون مع مؤتمر عمداء الجامعات الإسبانية، والتي  هدفها هو دمج صوت الشباب الإسباني في قمم المناخ الدولية.

وقال سانتشيز "إنني مقتنع تمامًا بضرورة تعزيز مصالح الشباب كمرجع أساسي في المفاوضات الدولية بشأن العمل المناخي. بالنسبة لي ولحكومتي ، فإن حالة الطوارئ المناخية تمثل أولوية، ونعمل على توحيد الجهود لإقناع المجتمع بأسره بأن التحول البيئي ليس ضروريًا فحسب ، بل هو أيضًا فرصة لتقدم الدول".

ويسلط مؤتمر المناخ المنعقد في مدينة شرم الشيخ في مصر ، الوضوء على القضايا ذات الأولوية للمنطقة من التكيف والخسارة والاضرار المرتبطة بتغير المناخ ، وجدول أعمال التمويل ، بالإضافة الى ذلك ستطلق إسبانيا مع السنغال تحالفا دوليا جديدا من أجل الصمود في وجه الجفاف.


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