كتب: أحمد جمعة

وقع مشادة وتشابك بالأيدى في استوديو برنامج "صار الوقت" على قناة "أم تي في" اللبنانية بين الجمهور المشارك في الحلقة التي كانت تبث على الهواء مباشرة، مما اضطرّ الإعلامي اللبنانى مارسيل غانم إلى تعليق الحوار الذي شارك فيه النائبان اللبنانيان وضاح الصادق وشربل مارون، بالإضافة إلى الصحفي اللبناني محمد نمر، فيما امتدّ التصعيد إلى خارج المبنى قبل تدخّل عناصر الجيش اللبناني.

وفي أول تعليق، أعرب فريق برنامج "صار الوقت" عن أسفه لما حصل في الاستديو، واصفةً إيّاه بـ"غير المقبول ولا يليق بجمهور كان يُفترض أن يكون مضبوطاً".

واعتذرت إدارة القناة اللبنانية في تغريدة عمّا حصل على الهواء، مؤكّدة أنّ "كلّ شيء سيوضع بعهدة القوى الأمنية".

شهدت الجلسة النيابية المخصصة لمناقشة الرسالة الأخيرة لرئيس لبنان السابق ميشال عون جدلا واسعا، الخميس، بعدما قرر عدد من النواب الانسحاب من الجلسة فور بدايتها، معتبرين أن انعقادها غير دستورى، مطالبين بالاجتماع حضوريا وبشكل دائم دون انقطاع لانتخاب رئيس جديد للجمهورية دون مناقشة أى أمر أخر.