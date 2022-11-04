خطوات على الزوج اتباعها حال أثبتت التحاليل "صفر حيوانات منوية"

كتبت فاطمة ياسر

فى حال تأخر الإنجاب لدى الزوجين، يخضع كلاهما لبعض التحاليل الطبية التي تساعد على اكتشاف السبب، ومعرفة أسباب هذا التأخير، ونجد أن بعض الرجال قد يعانون من عدد صفر في الحيوانات المنوية التي يكون معدلها الأقل هي 15 مليون حيوان منوي للحمل.

وحول ذلك أوضح الدكتور محمد الإمبابي استشاري أمراض ذكورة والعقم بكلية طب قصر العيني، أبرز وأهم المعلومات الهامة لحالات صفر حيوان منوي، وأيضا للذين سبق لهم عمل عملية عينة من الخصية أو تفتيش ميكروسكوبي ولم يتم العثور على حيوانات منوية:

١- تطور وسائل التشخيص والعلاج خلال الفترة السابقة، فيمكن أن يحقق النجاح بعد التشخيص الصحيح و تنشيط الخصيتين بالعلاج واستعمال تقنيات اكثر تطورا في التفتيش الميكروسكوبي.

٢-يجب أولا فحص تحليل الأنسجة للعملية السابقة لمعرفة طبيعة الخلايا الموجودة داخل الخصية، هل هي خلايا سرتولي فقط Sertoli Cell onlyأو خلايا منويةSpermatogenic cells، واذا كانت خلايا منوية يجب معرفة المرحلة التي يتوقف عندها التصنيع.

٣- ينصح بعمل تحليل الكرموسومات ، و تحليل جينات الكرموسوم Y اذا لم يكن قد تم عملهم سابقًا ، Karyotyping، AZF microdeletions.

٤- عمل اشعة دوبلكس علي الخصيتين “Scrotal duplex”، للكشف عن وجود دوالي الخصية.

٥- عمل تحاليل هرمونية حديثة لتحديد جرعة العلاج المناسبة لكل حالة و اتباع احدث الارشادات الطبية العالمية عند تحديد البروتوكول المناسب.

٦- عمل التفتيش الميكروسكوبي في مركز متخصص في فحص الخلايا و استخراج الحيوانات المنوية بشكل دقيق ، و استعمال ميكروسكوب جراحي متطور يساعد في العثور على ادق البؤر المنوية.