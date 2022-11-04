حماية المستهلك يناشد المواطنين بالتأكد من جدية التخفيضات خلال الجمعة البيضاء

كتب ــ مدحت وهبة

أكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يعمل على حماية حقوق المواطنين خلال فعاليات عروض "الجمعة البيضاء"، مشيرًا إلى أنه يجب على المستهلكين التأكد من جدية العروض والتخفيضات والتأنى أثناء عملية الشراء، وشدد على ضرورة الحصول على فاتورة لضمان حقوقهم فى حالة وجود أى عيب بالمنتج.

وناشد رئيس جهاز حماية المستهلك المواطنين بالتوجه إلى المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة، وعدم الخداع بالإعلانات المضللة والانسياق وراء العروض الوهمية التى توحى بوجود تخفيضات غير حقيقية.

كما يُهيب بجموع "التجار والموردين" بضرورة الالتزام بالقانون وجدية العروض المقدمه للمواطنين والالتزام بالإعلان عن الأسعارقبل الخصم وبعده، وأن يكون السعر شامل الضرائب، مع تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها فى قانون حماية المستهلك، وفى حالة مخالفة ذلك سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها فى القانون التى قد تصل إلى غرامة مليونى جنيه.

على جانب آخر، يشن جهاز حماية المستهلك ، برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس الجهاز، حملات مكثفة ليلا على المنافذ والمحلات التجارية لرقابة الأسواق والتصدى لأى مخالفات، خاصة فيما يتعلق بزيادة أسعار غير مبررة، كما يستقبل الجهاز شكاوى المواطنين المتعلقة بارتفاع الأسعار على الخط الساخن "19588

وناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أى مخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى أو من خلال كافة طرق التواصل الأخرى.