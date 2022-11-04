حذر من تحركات مشبوهة وسط "شغور رئاسى".. قائد الجيش اللبنانى: الإخلال بالأمن ممنوع

وكالات

حذر قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، من أي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة، وأكد أن الجيش لن يسمح باستغلال حالة الشغور الرئاسي، وسيمنع أي إخلال بالأمن.

وفي اجتماع مع كبار الضباط وأعضاء المجلس العسكري، أشار عون إلى أن "مرحلة الشغور الرئاسي وسط التجاذبات السياسية بين الأفرقاء، قد يترافق مع محاولات لاستغلال الوضع بهدف المساس بالأمن".

وأكد عون أن "الجيش غير معني بتاتا بهذه التجاذبات، ولا ينحاز إلى أي طرف أو جهة، إنما ما يعنيه بالدرجة الأولى هو صون الاستقرار والسلم الأهلي".

وقال: "لن نسمح باستغلال الوضع وتحول وطننا إلى ساحة مفتوحة لأي حوادث أمنية أو تحركات مشبوهة. ممنوع الإخلال بالأمن، لأنه من الثوابت الأساسية للجيش وسيبقى كذلك".

ودعا عون "أصحاب الشأن إلى التحلي بالمسؤولية حفاظا على المصلحة العامة"، كما دعا "اللبنانيين إلى الوعي وعدم السماح باستغلالهم والانجرار وراء عناوين وشعارات مشبوهة".

وأضاف: "الوضع الأمني ممسوك، وحماية لبنان مسؤوليتنا. لم نقبل سابقا أي مساس بالأمن والاستقرار ولن نقبل به اليوم".