تويتر تبدأ عمليات تسريح جماعي للعاملين.. 50% يتأثرون بقرارات "ماسك"

كتبت : نهال أبو السعود

أبلغ عدد من موظفي شركة تويتر التي يرأسها الان الملياردير ايلون ماسك ان منصة التواصل الاجتماعي ستبدأ عمليات تسريح جماعي لعدد من العاملين.

قال Twitter في رسالة بريد إلكتروني على مستوى الشركة ، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست: "في محاولة لوضع تويتر على مسار صحي ، سنمر بالعملية الصعبة المتمثلة في تقليص القوى العاملة العالمية لدينا يوم الجمعة".

وبحسب ما ورد طُلب من موظفي الشركة البالغ عددهم 7500 موظف بالعودة إلى منازلهم وعدم القدوم إلى مكاتب تويتر يوم الجمعة وسط التخفيضات ، وسيتلقى الموظفون بدلاً من ذلك رسالة بريد إلكتروني بحلول الساعة 9 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ يوم الجمعة لإعلامهم بحالة عملهم.

ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، سيتعين على 50% من نحو 7500 موظف يعملون في مقر شركة تويتر المغادرة وقالت الشركة للموظفين "نحن ندرك أن هناك عددا من الأفراد الذين قدموا مساهمات ملحوظة في تويتر سيتأثرون، لكن للأسف هذا الإجراء ضروري لضمان نجاح الشركة في المستقبل".

ووفقا للإشعار، سيتلقى أولئك الذين سيحتفظون بوظائفهم بريدا إلكترونيا إلى حساب عملهم، بينما سيتلقى أولئك الذين تم تسريحهم إشعارا إلى بريدهم الإلكتروني الشخصي، وتم تذكير الموظفين بعدم الكشف عن "معلومات الشركة السرية" على وسائل التواصل الاجتماعي أو الصحافة.

يأتي ذلك في وقت يترقب مستخدمو تويتر بقلق الطريقة التي سيترجم بها المالك الجديد للشبكة الاجتماعية رؤيته لحرية التعبير على المنصة ذات التأثير الواسع، وطريقة انعكاس توجهاته على إدارة محتوى التغريدات.

ويسعى ماسك إلى تشكيل مجلس متخصص في الإشراف على المحتوى وأكد الملياردير ومؤسس شركة تسلا أنه بحث مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الأقليات، في طريقة استمرار تويتر في مكافحة الكراهية والمضايقات.