تعافي بريطاني من كورونا بعد تسجيله أطول مدة إصابة فى العالم بـ411 يوما

كتب: إيهاب محمد

أعلن باحثون بريطانيون، الجمعة، أنهم عالجوا رجلا أصيب بفيروس كورونا لمدة 411 يوما من خلال تحليل الشفرة الجينية لفيروسه الخاص للعثور على العلاج المناسب، وفقا لموقع france24.

وأشار التقرير إلى أن عدوى كوفيد المستمرة - والتي تختلف عن نوبات Covid الطويلة أو النوبات المتكررة من المرض - تحدث مع عدد قليل من المرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة بالفعل.

وقال لوك سنيل، الطبيب المتخصص في الأمراض المعدية في مؤسسة NHS التابع لجاي وسانت توماس، إن هؤلاء المرضى يمكن أن تكون نتيجة اختبارهم إيجابية لأشهر أو حتى سنوات مع استمرار العدوى "طوال الوقت".

وقال سنيل لفرانس برس إن العدوى يمكن أن تشكل تهديدا خطيرا لأن حوالي نصف المرضى يعانون أيضا من أعراض مستمرة مثل التهاب الرئة، مضيفا أن الكثير لا يزال مجهولا بشأن الحالة.

في دراسة جديدة نُشرت في مجلة Clinical Infectious Diseases ، وصف فريق من الباحثين في Guy's and St Thomas 'NHS Foundation Trust و King's College London كيف تغلب رجل يبلغ من العمر 59 عامًا أخيرًا على إصابته بعد أكثر من 13 شهرًا.



التقرير من المصدر

أصيب الرجل، الذي يعاني من ضعف في جهاز المناعة بسبب عملية زرع الكلى، بكوفيد في ديسمبر 2020 واستمر اختباره إيجابيًا حتى يناير من هذا العام، ولاكتشاف ما إذا كان قد أصيب بـ Covid عدة مرات أو ما إذا كانت عدوى مستمرة، استخدم الباحثون تحليلًا جينيًا سريعًا باستخدام تقنية تسلسل الثقوب النانوية.

أظهر الاختبار، الذي يمكن أن يقدم نتائج في أقل من 24 ساعة، أن الرجل كان لديه متغير B.1 مبكرًا كان سائدًا في أواخر عام 2020 ولكن تم استبداله منذ ذلك الحين بسلالات أحدث، ونظرًا لأنه كان لديه هذا البديل المبكر، فقد أعطاه الباحثون مزيجًا من الأجسام المضادة وحيدة النسيلة من ريجينيرون، ومثل معظم علاجات الأجسام المضادة الأخرى، لم يعد العلاج مستخدمًا على نطاق واسع لأنه غير فعال ضد المتغيرات الأحدث مثل Omicron، لكنها نجحت في علاج الرجل لأنه كان يحارب نوعًا مختلفًا من مرحلة سابقة للوباء.

وقال سنيل: "المتغيرات الجديدة جدًا التي يزداد انتشارها الآن تقاوم جميع الأجسام المضادة المتوفرة في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والآن حتى الولايات المتحدة"، واستخدم الباحثون العديد من هذه العلاجات في محاولة لإنقاذ رجل يبلغ من العمر 60 عامًا يعاني من مرض خطير في أغسطس من هذا العام وكان مصابًا منذ أبريل، وأضاف سنيل: "اعتقدنا حقًا أنه سيموت".

لذلك قام الفريق بدمج اثنين من العلاجات المضادة للفيروسات لم يتم استخدامهما معًا من قبل - باكسلوفيد وريمديسيفير - وأعطوهما للمريض فاقدًا للوعي عبر أنبوب أنفي، وفقًا لدراسة ما قبل الطباعة غير الخاضعة لمراجعة الأقران على موقع ResearchSquare.