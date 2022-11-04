برد وأنفلونزا وكورونا.. اعرف الفرق بين أعراضها واتبع طرق الوقاية

كتبت فاطمة خليل

مع اقتراب فصل الشتاء يزداد خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا والبرد والأنفلونزا، وعلى الرغم من تشابه الأعراض بين هذه الأمراض الثلاثة، إلا أن هناك اختلافًا في الشدة التي تسببها هذه الأمراض، ومن المهم معرفة الفرق بين الأعراض والعلامات التي يسببها كورونا والأنفلونزا والبرد واتخاذ الاحتياطات اللازمة، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض كورونا التي يجب أن تنتبه لها

سيلان الأنف، التهاب الحلق، الحمى، الصداع، التعب هي أعراض فيروس كورونا الشائعة التي نراها هذه الأيام.

لا تختلف أعراض كورونا بشكل كبير من فرد لآخر على الرغم من اختلاف شدتها.من المستحسن عزل نفسك فورًا عند ملاحظة الأعراض.

بصرف النظر عن الأعراض، تحتاج إلى اتباع قواعد أمان كورونا أيضًا. نظرًا لأن المتغيرات الجديدة أكثر قابلية للانتقال ويمكن أن تتجنب الإصابة بسهولة كبيرة، يجب أن تكون حذرًا. إذا تواصلت مع شخص أصيب بالعدوى لاحقًا، فقم بإجراء اختبار لنفسك والبقاء في عزلة لمدة 7-10 أيام.

أعراض نزلات البرد

نزلة البرد مشكلة في الجهاز التنفسي، تصيب نزلات البرد معظم الناس خلال بداية فصل الشتاء.

أسوأ جزء هو أن الكثير من الناس يستمرون في حياتهم اليومية، وبالكاد يتخذون أي تدابير وقائية ، عندما يصابون بنزلات البرد هذا يسهل انتشار المرض بين الأفراد الأصحاء.

إذا كنت تعاني من احتقان بالأنف ، وحكة في الأنف ، ومشاكل في التنفس ، وحمى، وآلام في الجسم، وصداع وإرهاق ، فقم بقياس درجة الحرارة ، واستشر طبيبك واحصل على قسط من الراحة.

ابق في عزلة طوال الأيام التي يوصي بها طبيبك، رطب نفسك بشكل صحيح وتناول طعامًا صحيًا من أجل العودة إلى الحياة الطبيعية بعد أن تستغرق الحمى مجراها.

متى تكون مصابًا بالأنفلونزا

يعتبر التفريق بين الإنفلونزا وكورونا ونزلات البرد مهمة صعبة، حيث تتداخل العديد من الأعراض.

وتتمثل أعراض الأنفلونزا في الصداع والسعال وآلام العضلات والتعب والتهاب الحلق. يعاني بعض الأشخاص أيضًا من احتقان في الممرات الأنفية مما يؤثر على طريقة تنفسهم.كل هذه الفيروسات تنتشر بنفس الطريقة ما يجعل هذه العدوى سببًا للقلق هو حقيقة أنها تنتشر بسرعة كبيرة دون أي تحذير مسبق.

تنتقل كورونا والأنفلونزا ونزلات البرد من شخص مصاب إلى شخص سليم من خلال قطرات الهواء المنبعثة من الفم والأنف. يميل الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق مع الشخص المصاب إلى التقاط مسببات الأمراض الموجودة في هذه القطيرات بسهولة ، والتي تنمو وتنتشر فيها.

نقاط مهمة يجب وضعها في الاعتبار

أنت لا تعرف أبدًا ما إذا كنت مصابًا بكورونا أو نزلات البرد أو الأنفلونزا حتى تقوم بإجراء الاختبار حتى ذلك الحين ، قم بالحد من انتشار العدوى قدر الإمكان عن طريق تطهير نفسك، وارتداء قناع وتجنب مقابلة الأشخاص عندما تكون مريضًا.

سواء كنت مريضًا أم لا ، تجنب الذهاب إلى الأماكن المزدحمة خاصة إذا كان لديك كبار السن أو أطفال يتشاركون في نفس المنزل أو الغرفة.