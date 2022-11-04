بيطري الشرقية ينظم ندوة تقاعلية لتنشيط طرق التأمين على الثروة الحيوانية

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، تننظيم ندوة تفاعلية في مجال التأمين على الماشية في حضور اللواء دكتور إيهاب صابر مساعد وزير الزراعة للشئون البيطرية رئيس مجلس إدارة صندوق التامين على الثروة الحيوانية والدكتور عصام عبد الشكور نائب مدير عام صندوق التأمين على الثروة الحيوانية و مديري إدارات (الخدمات – الإرشاد – المراجعة الداخلية و الحوكمة – نظم المعلومات ) و مدير مكتب التأمين بالمديرية و أطباء أقسام التأمين على الماشية بالمديرية والإدارات الخارجية

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الندوة تفاعلية تأتي تنفيذا لتوصيات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لرئيس مجلس إدارة صندوق التأمين على الثروة الحيوانية والخاصة بتنشيط التأمين وتذليل العقبات التي تواجه عملية التأمين للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها ولتقديم الحماية لمربي الثروة الحيوانية من المخطر التي قد تتعرض لها الماشية.

ومن خلال الندوة استعرض مساعد وزير الزراعة للشؤن البيطريه أهمية الدور الذي يقوم به الصندوق في تنمية الثروة الحيوانية في مصر والحفاظ عليها ودعم المربين بتقديم الفحص والعلاج المجاني و تقديم النخالة والنخالة المحسنة المدعمة من قبل الصندوق للماشية المؤمن عليها.

كما أوضح مساعد وزير الزراعة للشؤن البيطرية أن الصندوق يقوم بتقديم خدمة التغطية التأمينية على الثروة الحيوانية المملوكة للمواطنين والتي يتم التأمين عليها ضد جميع الأمراض الوبائية، النفوق، الذبح الاضطراري، السطو، خيانة الأمانة، السرقة، الحريق، الحوادث بالاضافة الي تقديم تسهيلات وحوافز كثيرة لتشجيع مربي الماشية للتأمين على ماشيتهم.

شهدت فعاليات الندوة التفاعلية تكريم المتميزين من أطباء أقسام التأمين بالإدارات الخارجية بمنحهم شهادات تقدير تكريما للجهد المبذول للوصول إلى أفضل أداء للخدمة البيطرية للمواطنين وترغيبهم في التأمين علي حيواناتهم وزيادة استثماراتهم في تربيه رؤوس الماشية سواء التسمين أو الحلاب مما يؤدي إلي زيادة إنتاج اللحوم الحمراء وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الألبان.