اليوم السابع
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انعقاد عمومية جمعية الحج لأعضاء النيابة الإدارية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 04:18 م
انعقاد عمومية جمعية الحج لأعضاء النيابة الإدارية لإجراء انتخابات مجلس الإدارة اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة
كتب عبد الله محمود

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انعقدت اليوم، الجمعية العمومية لجمعية الحج والعمرة لأعضاء النيابة الإدارية، لإجراء انتخابات مجلس إدارة الجمعية.

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ادلاء الأعضاء بأصواتهم

وكان نادي مستشاري النيابة الإدارية بالقاهرة، برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى، قد أنهى استعدادات وتجهيزات النادي لاستقبال أعضاء الجمعية بداية من صباح اليوم.

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متابعة عملية التصويت

وكانت أقرت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمد عبد الجليل، وعضوية المستشار خالد عرفة، والمستشار محمد حامد، والمستشار جوده شحاتة، والمستشار محمد عبدالله نواب رئيس الهيئة، إجراء الانتخابات باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني" الذي كانت إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية، برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن، قد قامت بإيداعه وتسجيله كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) فبراير الماضي، وبدعم من وزارة التخطيط لتبني البرنامج والمساهمة في تطويره ووضعه موضع التنفيذ، حيث سبق استخدامه خلال انتخابات مستشاري نادي النيابة الإدارية يونيو الماضي، أعقبها انتخاب نقيب الموسيقيين، وانتخابات حزب الوفد أكتوبر الماضي.

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خلال عملية التصويت

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