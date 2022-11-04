اليوم السابع
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انخفاض واردات الهند من المنتجات النفطية لتبلغ 944 ألف برميل بوميا

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:00 ص
انخفاض واردات الهند من المنتجات النفطية لتبلغ 944 ألف برميل بوميا نفط ـ أرشيفية
كتبت - مروة الغول

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انخفضت واردات الهند من المنتجات النفطية بحوالي 13 ألف ب/ي، أي بنسبة 1.3% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 944 ألف ب/ي، منخفضـة بنحـو 23 ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام الماضي،وذلك وفقا للتقرير الربع سنوى حول الأوضاع البترولية العالمية .
 
 
 
وتابع التقرير الصادرعن منظمة "أوابك "أنه فيما يتعلق بالصادرات، انخفضت صادرات الهنـد مـن المنتجات النفطية بحوالي 67 ألف ب/ي، أي بنسبة 4.5% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 1.4 مليون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بنحو 133 ألف ب/ي على أساس سنوي. 
 
 
وبذلك يرتفع صـافـي الـواردات النفطيـة للـهنـد خـلال الربع الثـانـي مـن عـام 2022 بحـوالـي 337 ألـف ب/ي، أي بنسبة 8.3% مقارنة مع الربع السابق ليصـل إلـى نـحـو 4.4 مليـون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بنحو 511 ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المماثل مـن الـعـام الماضي،
 
 
 
 

النفط

النفط الخام

الولايات المتحدة

المنتجات النفطية



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