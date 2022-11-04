اليوم السابع: «الداخلية» تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها: «الداخلية» تواصل حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق.. ضبط 1660 قضية تموينية متنوعة.. الحكومة تنفى خصخصة منظومة التعليم العالى بعد التوسع فى الجامعات الأهلية.. قمة المناخ تنطلق غدا برئاسة مصرية مشاركة دولية واسعة.

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الحكومة تنفى خصخصة منظومة التعليم العالى بعد التوسع فى الجامعات الأهلية



رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال أكتوبر.. مدبولى يصدر 186 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا.. إجراء 125 عملية جراحية.. و37 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع قمة المناخ تنطلق غدا برئاسة مصرية مشاركة دولية واسعة..40000 شخص يمثلون 197 دولة في القمة.. شرم الشيخ أول مدينة صديقة للبيئة في الشرق الأوسط.. مدينة السلام تستضيف رؤساء وقادة دول الألم وآلاف المشاركين