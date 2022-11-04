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النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى حركة المرور واختفاء التكدسات بالقاهرة والجيزة

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 10:14 ص
النشرة المرورية.. سيولة وانتظام فى حركة المرور واختفاء التكدسات بالقاهرة والجيزة سيولة مرورية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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سادت حالة من السيولة والانتظام في حركة السير بميادين وشوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الجمعة، وسط انتشار رجال الإدارة العامة للمرور، لإزالة أي عوائق من شأنها التأثير السلبي على حركة المرور.

وظهر انسياب فى حركة السيارات أعلى مناطق كورنيش النيل بدء من المعادى وصولا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك الأمر للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح، كما شهد ميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، سيولة مرورية وانتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان وكوبرى قصر النيل وشارع القصر العينى.

وانتظمت حركة السيارات بميدان روكسى، وطريق الأوتوستراد، ومناطق غلق الإشارات فى الميادين الرئيسية فى العاصمة، وانتظمت أيضا حركة المركبات أعلى محاور الجيزة بشارعى الجيزة والنيل السياحى والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكافة الطرق.

كما شهدت حركة المرور بطريق إسكندرية الزراعي سيولة وانتظام في حركة السير في الاتجاهين، وسط انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال الإنشاء التي يشهدها الطريق الدائري بمنطقة قليوب.

 


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