الملك تشارلز يستضيف حفل استقبال في قصر باكنجهام لقمة COP 27

كتبت : نهال أبو السعود

يستضيف الملك تشارلز الثالث اليوم، حفل استقبال لشخصيات بارزة في COP27 في قصر باكنجهام اليوم الجمعة، وفقا لشبكة سكاي نيوز.

وقالت الشبكة، إن حفل الاستقبال سيجمع أكثر من 200 من قادة الأعمال الدوليين وصناع القرار والمنظمات غير الحكومية، للاحتفال بنهاية رئاسة المملكة المتحدة لمؤتمر الأطراف 26، والتطلع إلى قمة COP27 في شرم الشيخ.

تم تنظيم حفل الاستقبال لتسهيل مناقشة النمو المستدام، والتقدم المحرز منذ COP26 في جلاسكو والجهود الجماعية والمستمرة لمعالجة تغير المناخ.

وسيشمل الضيوف رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي قال فى تغريدة على تويتر إنه لا يوجد رفاهية بدون اتخاذ إجراءات حاسمة فى قضية تغير المناخ ولا يوجد أمن طاقة دون الاستثمار فى الطاقة المتجددة. وأكد "لهذا سأحضر قمة المناخ فى مصر الأسبوع المقبل، للإضافة على إرث جلاسكو لبناء مستقبل آمن ومستدام."

وسيكون هناك أيضًا رئيس COP26 ألوك شارما، الذي فقد مقعده الوزاري في التعديل الأخير ، إلى جانب المبعوث الأمريكي الخاص بشأن تغير المناخ ، جون كيري.

وتعقد قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 6 من نوفمبر، وتهدف اجتماعات القمة المناخية السنوية للأمم المتحدة إلى مساعدة الحكومات على الاتفاق على خطوات للحد من ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم.