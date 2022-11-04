اليوم السابع
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اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: سجلنا صفر وفيات بكورونا وجميع الحالات بسيطة وتتعافى

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 09:00 ص
اللجنة العلمية لمكافحة كورونا: سجلنا صفر وفيات بكورونا وجميع الحالات بسيطة وتتعافى وزارة الصحة - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائى مستقر ولم يعد هناك حالات شديدة أو متوسطة وجميع الحالات بسيطة تتعافى تلقائيا بعد تناول البروتوكول العلاجى.
 
وقال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع أنه تم تسجيل صفر وفيات بكورونا وكذلك صفر إصابات حالات شديدة ومتوسطة وتابع: هذا لا يعنى ألا نكون حذرين من العدوى مشيرا إلى ضرورة الحرص علي تناول اللقاح.
 
وتابع : العالم يتحدث عن متحورين جديدين هما BQ1 وBQ1.1 وهما متحورين بسيطين ولا يمثلا أى خطورة ولكنهما الأسرع في الانتشار من غيرهما وإصابتهم في الجهاز التنفسى العلوى مضيفا أن البروتوكول العلاجى لن يتم فية أى تغيرات تذكر  مضيفا أن البروتوكول يسهم في تعافى الحالات بنسبة 98% ومن أفضل البروتوكولات العلاجية العالمية.
 
وتابع حسنى: "نوفر المونوكلونا أنتى بدى أو الأجسام الأحادية المناعية والتى يحصل عليها مرضى نقص المناعة والأورام وغيرهم من المرضى وتابع لها فاعلية كبيرة فى العلاج"، مضيفا أنه من الوارد ظهور متحورات جديدة من أوميكرون لكنها جميعها تتجة إلى الضعف وجميع الحالات بسيطة إلى متوسطة.

الصحة

كورونا

صفر اصابات



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