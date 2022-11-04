العاهل البحرينى وشيخ الأزهر يؤديان صلاة الجمعة بمسجد قصر الصخير

وكالات الأنباء

أدى العاهل البحرينى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، صلاة الجمعة، بمسجد قصر الصخير.

وأدى الصلاة برفقة العاهل البحرينى وفضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، أصحاب السمو، وعدد من أفراد العائلة المالكة، وعدد من أصحاب الفضيلة علماء الدين.

واستمع العاهل البحرينى وفضيلة شيخ الأزهر الشريف والحضور إلى خطبة صلاة الجمعة التى ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجرى، رئيس مجلس الأوقاف السنية، والذى استهلها بالحمد والشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وفضله، وتطرق في الخطبة الى أهمية التسامح والتعايش وفتح آفاق الحوار مع الجميع وتبني المبادرات الإنسانية .