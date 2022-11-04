اليوم السابع
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الجمعة، 04 نوفمبر 2022 02:02 م
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السيطرة على حريق بمنزل مهجور في قرية الرملة ببنها دون خسائر بشرية

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:01 م
السيطرة على حريق بمنزل مهجور في قرية الرملة ببنها دون خسائر بشرية الحماية المدنية - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة القليوبية، من السيطرة على حريق شب في منزل مهجور وغير مأهول بالسكان، بقرية الرملة مركز شرطة بنها، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت غرفة عمليات محافظة القليوبية، بلاغًا من الأهالي، بنشوب حريق داخل منزل مهجور وغير مأهول بالسكان بقرية الرملة مركز بنها.

 على الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتبين اندلاع النيران في منزل غير مأهول بالسكان، بداخله كميات كبيرة من الحطب والأشجار والنباتات الجافة، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



 

 


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