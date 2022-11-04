الغربية عادل ضرة

شددت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، بناء تعليمات رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الرقابة التموينية بدائرة المحافظة ورصد ومتابعة توريدات الأرز الشعير موسم 2022 وتطبيق القرارات الوزارية والمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية وضبط الأسعار وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع الغذائية والاطمئنان عن مدى توافر السلع الغذائية الأساسية لدى التجار.

وتشكلت لجنة من ناصر مصطفى العفيفى والسعودى عبدالحميد والسيد احمد الحواله بالإشراف على بيع كميات من الأرز الابيض المعبأ زنة (واحد كيلو)، (والشكائر خمسة وعشرون كيلو جرام) للمواطنين بالسعر الرسمى طبقا للقرار الوزارى رقم 66 لسنة 2022 المحدد لبيع سلعة الارز المعبأ والسائب لمواجهة الغلاء وجشع التجار واشباع السوق المحلى ومتطلبات المواطنين والتى لقت توافد المواطنين على الشراء تحت إشراف الرقابة التموينية بالمديرية وتم توزيع كمية (5) خمسه طن ارز شكائر ومعبأ باكياس، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة على عملية التوزيع.



التموين تشرف على بيع 5 أطنان أرز بالسعر الرسمى بالغربية