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الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق الأيام المقبلة تكون كثيفة أحيانا

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:10 م
الأرصاد تحذر: شبورة على الطرق الأيام المقبلة تكون كثيفة أحيانا شبورة
كتب ــ محمود راغب

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تكون الشبورة على الطرق خلال الأيام المقبلة، حيث تكون الشبورة كثيفة أحيانا خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن البلاد تتعرض لشبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
 
وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، السائقين بتوخى الحذر أثناء القيادة وتجنب السرعات الزائدة واتباع تعليمات المرور خاصة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر فترة تكون الشبورة.
 
ويشهد اليوم الجمعة، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 28 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

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