ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الجمعة، عن المسؤولين قولهم إنهم اكتشفوا سلالة "إتش 5" شديدة العدوى والمميتة من فيروس إنفلونزا الطيور فى مزرعة للدواجن بمدينة "كوراشيكي" عقب الإبلاغ عن نفوق دجاجات أمس الخميس.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى أن المسؤولين بدأوا في إعدام قرابة 510 آلاف دجاجة في المزرعة اليوم، مضيفة أن المسؤولين يعتزمون طلب أفراد من قوات الدفاع الذاتي للمساعدة في تطبيق الإجراء.

وحثت السلطات السكان على التحلى بالهدوء، موضحة أنه لم يتم الإبلاغ عن حدوث إصابات بين البشر بانفلونزا الطيور بسبب الدجاج أو البيض.

كما حظرت سلطات المحافظة نقل الدجاج أو البيض داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات من المزرعة، وفرضت قيود على الشحنات في المنطقة ضمن دائرة نصف قطرها 10 كيلومترات من المزرعة.

ويعد هذا التفشي هو الثاني الذي تشهده المحافظة خلال هذا الموسم، بعد أن ظهر أول تفشي في مزرعة آخرى بمدينة "كوراشيكي" أواخر شهر أكتوبر الماضي... فيما تم تأكيد ظهور حالات تفشي أخرى لإنفلونزا الطيور في مزارع للدواجن بمحافظة "هوكايدو" شمالي البلاد ومحافظتي "كاجاوا" و"إيباراكي".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة اليابانية قالت إنه تم إعدام إجمالى 1.9 مليون طائر تقريبا هذا الموسم، بما في ذلك الدواجن التي أُعدمت في "كوراشيكى".