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افتتاح مسجدين جديدين في أسوان ووصول عدد المساجد الجديدة لـ106.. صور

الجمعة، 04 نوفمبر 2022 01:40 م
افتتاح مسجدين جديدين في أسوان ووصول عدد المساجد الجديدة لـ106.. صور جانب من الإفتتاح
أسوان – عبد الله صلاح

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أناب اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اليوم، الجمعة، شوقى محمود رئيس مدينة كوم أمبو، والشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة أوقاف أسوان، لافتتاح مسجد فرحة بعزبة رضوان التابعة لقرية المنشية بمركز كوم أمبو، بعد انتهاء أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية، ويقع المسجد على مساحة ١٧٥ م2 .

وشهد افتتاح المسجد القيادات الدينية والنقابية والتنفيذية والشعبية، فيما ألقى خطبة الجمعة الشيخ حنفي محمود دياب، وكيل وزارة أوقاف أسوان، بعنوان "السلام مع النفس والمجتمع والبيئة والكون " وهى الخطبة التى حددتها وزارة الأوقاف ونشرتها على موقعها الرسمى.

كما تم افتتاح مسجد بند بن تركي بمنطقة الرغامة غرب بمدينة كوم أمبو محافظة أسوان، وألقى خطبة الجمعة الدكتور يوسف مصطفى، مدير الدعوة، نائباً عن وكيل وزارة الأوقاف بأسوان،  وشارك في الاحتفال جمع خفير من القيادات الدعوية والشعبية والمصلين.

ومن جانبه، أوضح الشيخ حنفى محمود، بأنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الأوقاف ومحافظ أسوان جارى افتتاح العديد من المساجد الجديدة، والتى وصل عددها حتى اليوم إلى 106 مسجداً على مستوى مدن ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أهمية دور المسجد فى العبادات والتصدى للشائعات بتوضيح صحيح الدين، مع الأدوار المجتمعية الأخرى فى تحفيظ القرآن الكريم، وتقديم الخدمات الطبية المختلفة.

 
 

المسجد الجديد
المسجد الجديد

 

المصلون
المصلون

 

 

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

 

 

جانب من الخطبة
جانب من الخطبة

 

 

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

 

 

صلاة الجمعة_1
صلاة الجمعة_1

 

 

مسجد الرغامة
مسجد الرغامة

 


 


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