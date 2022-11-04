إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بمطار القاهرة

كتب أحمد مصطفى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل غالية الثمن، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من روما استوقف محمد رمضان مكاوي مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من عابدين عبد الرحيم مأمور الجمرك، والذي تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة بكميات كبيرة داخل الحقائب، قام أمير مطر مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بتكليف احمد مدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن ضبط 300 عبوة من مستحضرات التجميل غالية الثمن داخل الحقائب.

أمر فتحي فوزي مدير الإدارة الثالثة بالإنابة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 235 لسنة 2022 ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي