أسعار النفط تسجل 96.21 دولار لبرنت.. و90.06 دولار للخام الأمريكى

كتبت مروة الغول

سجلت أسعار النفط ، اليوم الجمعة،96.21 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى، 90.06 دولار للبرميل، بعد زيادة أسعار النفط اليوم بشكل طفيف.

أكد المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، أن تهديدات الرئيس الأمريكي جو بايدن، لشركات النفط الأمريكية، هو للبحث عن شعبية بايدن الذى أصبح المهزوز أمام شعبه، موضحا أن بايدن يريد أن يغطي على واقعه والضربة التي تعرض لها من أوبك.

أضاف "يوسف"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "خبر اليوم"، على قناة أون أي، أن الأمور المتعلقة بالسوق العالمي للنفط ستظل تحت سيطرة أوبك بلس، لافتا إلى أن أحداث الحرب الروسية أظهرت ضعف امكانيات الطاقة الجديدة إذا ما قُرنت بالغاز الطبيعي والنفط.

وتابع: "كل مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لا تقف أمام قدرات واعتماد العالم على الطاقة الاحفورية الموقف الجادي".