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8 معلومات عن المشروع الوطنى للقراءة لطلاب المدارس للعام الدراسى

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:27 م
8 معلومات عن المشروع الوطنى للقراءة لطلاب المدارس للعام الدراسى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، إطلاق المرحلة الثالثة من المشروع الوطنى للقراءة لطلاب المدارس للعام الدراسي الحالي، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل ومواعيد التقدم للمشاركة.
 
- يهدف المشروع الوطني للقراءة إلى إحداث نهضة في القراءة عبر جعلها أولوية لدى فئات المجتمع؛ لتحقيق استدامة معرفية، وإثراء البيئة الثقافية في المدارس.
 
- العناية بالكتب عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتقديم مشروع ثقافي نموذجي مستدام قائم على أسس علمية لتشجيع مشروعات مماثلة.
 
 - تسجيل جميع الطلاب الراغبين بجميع المدارس سواء الحكومية أو الخاصة لكافة المراحل التعليمية (الابتدائي - الإعدادي - الثانوي العام والفني) بواسطة أخصائي المكتبات على موقع المشروع الوطني للقراءة.
 
- إتاحة التسجيل لجميع المعلمين بجميع التخصصات، وإخصائيين المدرسة الراغبين في الاشتراك من خلال موقع المشروع https://nationalreadingprogramme.com
 
- المشروع يرتكز على الطالب المثقف والمعلم المثقف.
 
- تعمل  المسابقة إلى زيادة وعي الطلبة بأهمية القراءة في اكتساب القيم وتحصيل المعرفة وإنتاجها من الطلبة وتنمية مهارات القراءة الإبداعية الناقدة لدى الطلبة في جميع النشاطات القرائية، واعتماد القراءة وسيلة دائمة للتعلم الذاتي وتطوير المهارات الحياتية لديهم، وبناء شخصية الطلبة لغويًا وثقافيًا واجتماعيًا.
 
- تهدف إلى تعميق إيمان المعلمين بأهمية القراءة في اكتساب القيم، وتحصيل المعرفة وإنتاجها وترسيخ ممارسة القراءة اليومية لدى جميع المشاركين من المعلمين، تمكين المعلمين من توظيف القراءة في تحسين تنفيذ المناهج عبر القراءة الهادفة.
 
- يحصل الفائزين على جوائز مادية بعد انتهاء التصفيات.
 
 

التربية والتعليم

المشروع الوطنى للقراءة

التسجيل فى المشروع الوطنى للقراءة

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