وزير التعليم يتفقد مدرسة الشهيد عمرو شبل فى الزقازيق.. صور

أجرى الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، جولة تفقدية داخل مدرسة الشهيد عمرو شبل للغات بمدينة الزقازيق، بحضور نائبا المحافظ الدكتور أحمد عبدالمعطى والمهندسة لبنى عبد العزيز ومحمد الرشيدى وكيل اول الوزارة ومحمد رمضان وكيل الوزارة بالشرقية، الدكتور أحمد عبده مدير عام مدارس اللغات.

بدأ الوزير جولته بمتابعة الأنشطة الفنية والرياضية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، كما دخل أحد فصول الصف الأول الابتدائى وأدار حوارا مع التلاميذ واستمع لشرح المعلمة التى كانت تشرح حرف "ر"، ووجه لهم بعض الأسئلة فى اللغة العربية أبدى إعجابه بمستوى الأطفال وتميزهم فى إجابات اللغة، ثم انتقل إلى قاعات رياض الأطفال المخصصة للألعاب ومنها إلى قاعة المشاهدة وشارك حصة العلوم باللغة الإنجليزية للصف الرابع الابتدائى، ذلك ضمن المنظومة تعليمية الجديدة بشرح عبر شاشات العرض، ووجه بعض الأسئلة لمعلمة الفصل والتلاميذ فى شرح الدرس.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماعا مع مديرى الإدارات التعليمية، لمناقشة عدد من تعليمات الخاصة باستعدادت امتحانات العام الدراسى الجديد.

وتأتى الجولة التفقدية، على هامش زيارته لجامعة الزقازيق لحضور مناقشة رسالة ماجستير.