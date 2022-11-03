3 خطوات لتعليم الأطفال الاستخدام الصحى لشاشة الإنترنت

كتب – حسام الشقويرى

عند اتخاذ قرار السماح للأطفال بالوقت الذي يقضونه أمام شاشات الإنترنت، تتبع العديد من العائلات إرشادات السلامة الموصى بها وتناقش الأضرار التي يمكن أن يجلبها هذا النوع من التكنولوجيا إلى عوالم الأطفال، لكن التكنولوجيا تتطور بسرعة ، مما يجعل من الصعب مواكبة جميع مخاطرها المحتملة، علاوة على ذلك، غالبًا ما يُتوقع من المراهقين استخدام التكنولوجيا في الفصول الدراسية وفي حياتهم الاجتماعية.وبالنسبة للعديد من الشباب، أصبح من الطبيعي تكوين صداقات جديدة عبر الإنترنت ، والتحدث أكثر مع أقرانهم على الشاشة بدلاً من التحدث وجهًا لوجه، ويمكن للمراهقين الآخرين تطبيع بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ، وفقا لما نشره موقع goodtherapy

ولمزيد من الإرشادات لتجنب السلوكيات المحفوفة بالمخاطر ينصح بالتالى:

1. تواصل مع أطفالك للتعرف على عالمهم

مع تقدم الأطفال في السن، قد يرغبون في قضاء وقت أقل في التحدث معك. ومع ذلك ، فهم بحاجة إلى توجيهاتك ومدخلاتك بقدر ما كانت دائمًا، خاصةً إذا كانت حياتهم لا تسير على ما يرام. بالنسبة للآباء الذين يرغبون في إشراك المراهقين الذين يرفضون ، فإن النصيحة هي إشراكهم في مناقشات غير تصادمية. يجب أن توجد علاقة إيجابية ليتبعها كل شيء آخر. أظهر اهتمامك بما يشعرون به ، وحاول فهم العالم الذي يعيشون فيه.

2. قم بنمذجة عادات التكنولوجيا التي تريد رؤيتها

يتعلم الأطفال بالقدوة، و يجعل عصرنا الرقمي من السهل قضاء معظم وقتنا عبر الإنترنت في التحقق من رسائل البريد الإلكتروني والتسوق والنشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وإذا كنت تراسل وتقود، فيمكنك أن تتوقع أن يفعل ابنك المراهق الشيء نفسه عندما يبلغ سن الرشد، لذا تأكد من أن تصمم لطفلك كيف تريد أن يتصرف مع التكنولوجيا.ونصيحة أخرى هي استخدام التكنولوجيا للأنشطة الإيجابية مثل إدارة الأعمال المنزلية وتتبع الدرجات المدرسية.

3. تعيين حدود وقت الشاشة

من الناحية السلوكية ، يعتبر سحب الأجهزة الإلكترونية أمرًا عقابيًا ويخبر الأطفال فقط بما لا يجب عليهم فعله. يمكنك تعليم الشباب استخدام هذه الأجهزة بمسئولية من خلال توفير فرص لحل المشكلات ومساعدتهم على استعادة الثقة المفقودة. ولا بأس في وضع حدود لاستخدام التكنولوجيا ، حتى لو كان طفلك أو ابنك المراهق يمتلك الجهاز. ويعتبر ربط أفكارك بقيم عائلتك طريقة لطيفة للتحدث عن هذه الحدود وشرح أهميتها. ومن المرجح أن يؤدي السماح للأطفال بالتفاوض إلى زيادة امتثالهم وجعلهم أكثر قبولًا للقواعد.