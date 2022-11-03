اليوم السابع
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وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكى الأوضاع فى ليبيا والأراضى الفلسطينية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 02:56 م
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكى الأوضاع فى ليبيا والأراضى الفلسطينية سامح شكرى
كتب أحمد جمعة

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صرح السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً صباح اليوم الخميس من "أنتوني بلينكن" وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تناول اللقاء الترتيبات الخاصة بمؤتمر COP27. 
 
وفي هذا الإطار، أكد وزير الخارجية الأمريكي على حرص الولايات المتحدة على المشاركة في المؤتمر، والعمل المشترك مع مصر من أجل نجاحه وتحقيق أهدافه في مواجهة التحديات الخاصة بتغير المناخ، وهو ما أعرب الوزير شكري عن التقدير له، مؤكداً على أن مصر اتخذت كافة الترتيبات اللازمة، لضمان مشاركة فعالة من جانب الوفود الرسمية وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الأطراف المعنية بقضايا تغير المناخ خلال المؤتمر.
 
وأضاف السفير أحمد أبو زيد بأن الحديث بين وزيري الخارجية المصري والأمريكي تناول أيضاً تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب الوزير "بلينكن" عن تقدير الولايات المتحدة للجهود التي تبذلها مصر في إطار دعم المسار الدستوري ورئاستها لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن مسار برلين بالاشتراك مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، متمنياً استمرار اضطلاع مصر بهذا الدور الهام. كما تطرق الحديث إلى الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، حيث أكد سامح شكري لنظيره الأمريكي على أهمية الحفاظ على التهدئة في الأراضي الفلسطينية، وضرورة تجنب أية إجراءات تصعيدية أو استفزازية ضد الشعب الفلسطيني، وتكثيف الجهود من أجل استئناف عملية السلام عقب تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
 
ومن ناحية أخرى، تناول الاتصال في شق منه موضوعات حقوق الإنسان، حيث حرص وزير الخارجية على استعراض الجهود المصرية المبذولة في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والقرارات الأخيرة الخاصة بلجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى أهم نتائج الحوار الوطني.
 
واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن وزيري الخارجية أعربا في نهاية الاتصال عن حرصهما على استمرار الحوار بين البلدين لتعزيز الشراكة فيما بينهما، وتكثيف آليات التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية.
 

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