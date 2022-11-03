اليوم السابع
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ننشر نتائج بطولة تنس الطاولة لفريق أزهر الإسكندرية

الخميس، 03 نوفمبر 2022 11:29 ص
ننشر نتائج بطولة تنس الطاولة لفريق أزهر الإسكندرية بطولة تنس الطاولة
الإسكندرية أسماء على بدر

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انتهت فعاليات بطولة تنس الطاولة (فردى وزوجى) بنين بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وتحت إشراف  محمد عبد الله مدير رعاية الطلاب .
 
وتأتى البطولة ضمن بطولات الحافز الرياضي للعام الدراسي 2022/ 2023 وحصد المركز الأول (فردي) الطالب عمار السيد معهد بنين برج العرب العادي، والمركز الثاني الطالب يوسف فتحي معهد محمد رجب، والمركز الثالث الطالب عمر محمد معهد سموحة النموذجي، و المركز الأول زوجي كل من الطالب محمود عمر محمود و الطالب زياد محمد معهد أبو قير.

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