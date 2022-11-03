ننشر نتائج بطولة تنس الطاولة لفريق أزهر الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتهت فعاليات بطولة تنس الطاولة (فردى وزوجى) بنين بالمنطقة الأزهرية بالإسكندرية تحت رعاية الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، و علاء الدين العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، وتحت إشراف محمد عبد الله مدير رعاية الطلاب .

وتأتى البطولة ضمن بطولات الحافز الرياضي للعام الدراسي 2022/ 2023 وحصد المركز الأول (فردي) الطالب عمار السيد معهد بنين برج العرب العادي، والمركز الثاني الطالب يوسف فتحي معهد محمد رجب، والمركز الثالث الطالب عمر محمد معهد سموحة النموذجي، و المركز الأول زوجي كل من الطالب محمود عمر محمود و الطالب زياد محمد معهد أبو قير.