ننشر أسماء الخلايا النوعية التابعة لتنظيم بيت المقدس الإرهابى

كتب إيهاب المهندس

مرت سنة على حجز طعون المدانين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أنصار بيت المقدس"، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، أبرزها اغتيال الشهيد محمد مبروك، للحكم.

ومن خلال التحقيقات وأوراق الدعوى تبين قيام الإرهابى توفيق فريج مؤسس التنظيم بإصدار تكليفات للمتهم الثانى بتكوين مجموعات نوعية لتنفيذ عملياتها العدائية ومن تلك الخلايا.

1 ـ "مجموعة التنفيذ"، تلقى أعضائها تدريبات على استخدام السلاح من ذوى الخبرة من عناصر التنظيم، ونفذت العديد من العمليات الإرهابية.

2 ـ "مجموعة الرصد والتتبع"، وضمت 22 متهما تحت قيادة المتهم رقم 3 بأمر الإحالة واضطلعت تلك المجموعة برصد أفرادِ القوات المسلحة والشرطة والقضاة وعدد من السياسيين والإعلاميين وتحديد طرق سيرهم وبياناتهم وتوفير صور لهم علاوة على رصد المنشآت الحيوية.

3 ـ "مجموعة الإعداد والتجهيز"، وضمت 13 متهما من المؤهلين عسكريا وتلقى أعضائها دورات فى تصنيع المفرقعات.

4 ـ "مجموعة تدبير الإيواء والإقامة"، وضمت 5 أسماء وتلوى مسئوليتها المتهم المتوفى محمد السيد منصور، ووفرت تلك المجموعة مقرات الإيواء للعناصر بعد تنفيذهم لعملياتهم الإرهابية، وتوفير مخازن.