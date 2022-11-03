نائب محافظ سوهاج ورئيس الجامعة يتابعان حالة المصابين بحادث الصحراوى الشرقى

سوهاج محمود مقبول

انتقل أحمد سامى القاضي نائب محافظ سوهاج والدكتور مصطفى عبدالخالق وكيل وزارة الصحة والدكتور مجدى القاضي عميد كلية الطب والدكتور حمدى سعد مدير مستشفى سوهاج الجامعى والدكتور محمد عبد الهادى مدير مكتب المحافظ إلى مستشفى سوهاج الجامعى، لمتابعة حالة المصابين في حادث تصادم الطريق الصحراوى الشرقى والذى وقع مساء اليوم وخلف وراءه 24 مصابا و6 حالات وفاة.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج قد كلف نائبه أحمد سامى القاضي وقيادات الديوان العام بالانتقال ومتابعة تداعيات حادث التصادم الذى وقع على الطريق الصحراوى الشرقى نظرا لارتباط المحافظ ببعض الأعمال بالقاهرة ووجه المحافظ نائبه ومدير مكتبة بضرورة تقديم أوجه الدعم والرعاية الصحية للمصابين وتسهيل كافة الإجراءات لأسر المتوفين.

وقدم المحافظ خالص التعازى لأسر الضحايا وأن يلهم المولى عز وجل أهاليهم الصبر والسلوان مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين داخل المستشفى الجامعى ومستشفى سوهاج التعليمى.

شهد الطريق الصحراوى الشرقى مساء وقوع حادث تصادم بين سيارتى ميكروباص على الطريق وتحديدا بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج نتج عن الحادث إصابة 24 ووفاة 6 آخرين انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور إلى مكان الحادث لمتابعة عملية نقل المصابين.

وترجع الواقعة عقب تلقى مديرية أمن سوهاج بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى بين سيارتين ميكروباص ووجود متوفين ومصابين وجار نقلهم للمستشفيات المختلفة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور بوقوع مصادمة على الطريق الصحراوى الشرقى ما بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات معدنية رقم ه ع أ 4521 تتبع إدارة مرور سوهاج وبين السيارة " ميكروباص" وتحمل لوحة معدنية رقم 8532 ص أ ط تتبع إدارة مرور قنا.

نتج عن حادث التصادم بين السيارتين بعد عملية الحصر ونقل المصابين إصابة 24 شخصا ووفاة 6 آخرين من مستقلى السيارتين تم الدفع بقوات إدارة المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعى والمتوفين إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزى .

وعلى جانب آخر انتقل اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ومدير إدارة المرور وعددا من القيادات الأمنية إلى الطريق الصحراوى الشرقى لمتابعة الحادث ومتابعة أعمال نقل المصابين والمتوفين إلى المستشفيات المختلفة وجار تحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .



الدكتور مصطفى عبدالخالق يتابع مع نائب المحافظ حالة المصابين



رئيس الجامع ووكيل الصحة بالجامعة