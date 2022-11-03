اليوم السابع
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مواطن بالقليوبية: حياة كريمة منحت لنا خدمات ما كناش نحلم بيها.. فيديو

الخميس، 03 نوفمبر 2022 04:00 ص
مواطن بالقليوبية: حياة كريمة منحت لنا خدمات ما كناش نحلم بيها.. فيديو
القليوبية إبراهيم سالم

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قال زين العابدين محمد يوسف، أحد أهالى قرية منشأة الكرام بشبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منحة كريمة جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة أنها لم تقتصر على بعض المشروعات فقط بل شملت كل الخدمات التى يحتاجها المواطن المصرى بالقرى التى تم اختيارها لتنفيذ المبادرة بها.

وأضاف زين العابدين، خلال حديثه لـ"اليوم السابع"، أن البنية التحتية بالقرية قديما كانت معدومة، ولم يكن هناك صرف صحى بالقرية، كما أن المبادرة أضافت لمسة جميلة على تلك القرى، مشيرا إلى أن هناك استعجال كبير من المواطنين على سرعة إنهاء مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، لكن كلمتى لهم "مش عاوزين استعجال علشان نمشى للأمام، بقى عندنا خدمات مكناش نحلم بيها".

ومن ناحيته أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن محافظة القليوبية بدأت في جني ثمار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" أكبر مشروع قومى اجتماعى عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهرى فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات بالمحافظة بإجمالى 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة، حيث بلغ عدد المشروعات 783 مشروعا بتكلفة تقديرية بلغت 7.1 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من فرش الأثاث لمجمع الخدمات المتكامل بقرية نوى بشبين القناطر وأصبح جاهزا لاستقبال الطاقم الإدارى لتشغيله.


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