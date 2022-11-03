اليوم السابع
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أكرم القصاص
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من أولياء الله الصالحين.. المفتى يرد على المشككين فى مكانة السيد البدوى.. إنفوجراف

الخميس، 03 نوفمبر 2022 06:52 م
من أولياء الله الصالحين.. المفتى يرد على المشككين فى مكانة السيد البدوى.. إنفوجراف

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حسم الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الجدل حول مكانة السيد البدوى، فى فتوى سابقة أعادت دار الافتاء نشرها مرة أخرى.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد رد المفتى على المشككين فى مكانة السيد البدوى

السيد أحمد البدوى رضى الله عنه عارف إمام مقرئ فقيه من كبار علماء الأمة

المفتى والسيد البدوى
المفتى والسيد البدوى

 

من الأولياء الذين كتب الله لهم القبول فى الأرض عند العامة والخاصة

 

كان معظما عند العلماء والأمراء والأغنياء والفقراء

 

كان مُهابا عند الحكام والمحكومين مُعتقد الولاية فى الحياة وبعد الممات

 

دخل مصر فحصل له القبول التام عند العلماء والحكام والخواص والعوام

 

كان الملك الظاهر بيبرس يستقبله ويكرمه بدار الضيافة الملكية، وكان يسافر لزيارته فى طنطا

 


المفتى

شوقى علام

السيد البدوى



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