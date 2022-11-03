منصة التغيرات المناخية تنفذ برنامج المرشد المناخى لتوعية الطلاب بجامعة أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

نفذت المنصة المحلية بأسوان بالتعاون مع المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان، برنامج لتوعية طلاب الجامعة تحت عنوان المرشد المناخى، والذى استهدف توعية الطلاب بأبعاد قضية التغيرات المناخية وأثرها على البيئة والمجتمع المحيط، المرشدين المناخيين وكيفية التغلب عليها أو التكيف معها وماهو دور طلاب الجامعة فى ذلك، وأيضا التوعية بأهمية الأشجار والتوسع فى زراعتها.

صرح بذلك الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية، أن فعاليات التوعية، تم إطلاقها بكلية دار العلوم، بمشاركة أعضاء مجموعة المرشد المناخى بالجامعة إيمان محمود حنفى، ومنة الله كمال الدين محمود وبإشراف مكرم خوجلى رمضان من المركز الجامعى للتطوير المهنى.

وأضاف أنه فى المقابل تم تنفيذ تدريب عن التغيرات المناخية للعاملين بمصنع سكر إدفو بحضور نائب رئيس قطاعات المصانع ودار التدريب حول مخاطر الصناعة فى الإنبعاثات الكربونية وإجراءات التوافق البيئ التى نفذها المصنع وكيفية التخفيف من الإنبعاثات ودور العاملين فى ذلك. نفذ التدريب الدكتور أحمد زكى ابو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان.

وأوضح بأن المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وجمعية سر الحياة بالبحيرة بمركز إدفو شمال المحافظة، نظمت حلقة نقاشية بقرية الرديسية قبلى للسيدات، بحضور نورهان عبدالله مصطفى مشرفة الأنشطة بفرع المجلس القومى بأسوان، وتمت المناقشات حول تحديات التغيرات المناخية وآثارها السلبية على حياتنا وأهمية التكيف معها بزراعة الأشجار ودور المرأة فى أنشطة التخفيف. وفى النهاية تم تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية والتوقيع عليه.. نفذ الحلقة النقاشية فاطمة مصطفى حسين البرسى عضو المنصة المحلية لتغيرات المناخ.

وتابع، أن هذه الأنشطة ذات أثر مستمر ومتوغل فى المجتمعات الأسوانية المختلفة وهذا ما تصبو إليه المنصة فى قضية التوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وأيضا الترويج لاستضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ مطلع الأسبوع القادم.