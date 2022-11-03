منسق مبادرة المشروعات الخضراء الذكية يعلن تفاصيل المشروعات المشاركة في المبادرة

كتبت أسماء أمين و منال العيسوى-تصوير كريم عبد العزيز

عرض السفير هشام بدر المنسق العام لمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية الاحصائية الخاصة بالتقدم للمبادرة على مستوى المحافظات والتى تم اختيار 162 مشروعا بواقع 6 مشروعات فى كل محافظة .

وعن المشروعات التى تم اختيارها أوضح بدر خلال كلمته أنه تم اختيار 46 مشروع تدوير مخلفات و28 مشروعا للطاقة ومشروعات لمواجة التلوث، و28 مشروعا للتكيف مع المناخ، و8 مشروعات للانبعاثات، و29 مشروعا التنوع البيولوجي ،،و16 اخرى ،بالاضافة الى 16 مشروعا كبير، و4 مشروعات متوسطة، ومشروع صغيرو4 مشروعات للشركات الناشئة، و2 مشروع غير هادف للربح.

وانطلقت صباح اليوم فاعليات مؤتمر إعلان المشروعات الفائزة في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وبحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط والسفير سامح شكري وزير الخارجية ووزير التنمية المحلية، والتي من المقرر مشاركتها ضمن مؤتمر الأطراف COP27 والذي تستضيفه مصر في نوفمبر بمدينة شرم الشيخ.

يشار إلى أن فاعليات المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن جهود التنمية والتكيف مع التغيير المناخ وتفاصيل مشروعات المبادرة الخضراء الذكية.