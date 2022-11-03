معجزة السنوات الـ8.. أبرز ما أنجزه الرئيس السيسى منذ 2014.. فيديو

"8 سنوات من الإعجاز" لا وصف أدق من ذلك لما عاشته مصر منذ 2014 حتى الآن، رغم سنوات الفوضى وتراجع كل شيء، نجح الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال وقت قصير فى تجديد شباب البلد بكامله.
تحركات فى كل اتجاه ومشروعات عملاقة لا تتوقف إعادة تأهيل ما كان قائما وإرساء دعائم الجمهورية الجديدة، حصيلة ذلك نقلة تاريخية في الاقتصاد والعمران والتنمية والمرافق والصحة والطاقة والصناعة، وإنتاج آلاف المشروعات الجديدة، تتوزع على كل شبر من أرض مصر ويصعب حصرها.
لكن إذا حاولنا استعراض نماذج بسيطة تعبر عن طفرة الجمهورية الجديدة سنذكر منها:
- مبادرة حياة كريمة
- العاصمة الإدارية الجديدة
- مدينة العلمين الجديدة
- محطة الضبعة النووية
- حقل ظهر
- مشروعات الإسكان الإجتماعى
- مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات
- مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة
- وتطوير المستشفيات القائمة
- قناة السويس الجديدة
- إطلاق التأمين الصحي الشامل
- مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
- مبادرة 100 مليون صحة
- إطلاق برنامج تكافل وكرامة
- إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا
- إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة
- المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق
- المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى
- محطة عدلي منصور التبادلية
- مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة
- القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)
- القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)
- محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر
- إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد "محافظة القليوبية"
- مجمعات صوامع غلال للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح
- المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة
- افتتاح مطار البردويل الدولى
- مطار سفنكس الدولى
- مطار العاصمة الإدارية الجديدة
- مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس
- القمر الصناعى طيبة – 1
- مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
- القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس
- المنطقة الاستثمارية ببنها
- المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات
- ترميم القطار الملكى
- مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة
- مصنع كيما "2" لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان
- المرحلة الأولى من مزرعة "توشكى"
- مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية
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