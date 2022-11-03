مصرع موظف وزوجته وطفلهما فى حريق وحدة سكنية بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

لقي موظف وزوجته وطفلهما مصرعهم؛ متأثرين بإصابتهم إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق.



كان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى الأحرار التعليمى بوصول محمود محمد عوض الله سليم، 45 عاما موظف بالسكة الحديد، وزوجته شيماء محمد محمد 43 عاما، أخصائية اجتماعية، وطفلهما عمار 6 سنوات مصابين بحالات اختناق وتوفوا في المستشفى بعد ساعات من وصولهم متأثرين بإصابتهم.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية تعرض المصابين للاختناق إثر حدوث حريق بوحدة سكنية بمنزل مكون من 3 طوابق، أمام مسجد مكة بشارع فاروق، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحريق وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار لكنهم فارقوا الحياة متأثرين بإصابتهم، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4841 إدارى قسم أول الزقازيق وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.



ضحايا الحادث (1)