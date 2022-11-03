اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يكلف 5 قيادات جديدة بمديرية الصحة

الخميس، 03 نوفمبر 2022 07:50 م
محافظ كفر الشيخ يكلف 5 قيادات جديدة بمديرية الصحة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ – محمد سليمان

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وافق اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على تكليف 5 قيادات جديدة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتوليهم العمل بقيادة بعض الإدارات الإدارية الكبرى بالمديرية في إطار دعم المديرية بقيادات جديدة.

 

جاء ذلك عقب تقديم الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة في كفر الشيخ، بمذكرة إلى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، طلبت فيها تكليف 5 قيادات جديدة بإدارات مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، وأنه جرى تكليف كل من فكري محمد نصر سيد أحمد عبدالكريم، للعمل مديرًا لإدارة الشئون القانونية، ومحمود وجيه صادق عبدالهادي، للعمل مديرًا لإدارة التفتيش المالي والإداري، والسعيد محمد محمد السيد السيد، للعمل مديرًا لإدارة الموارد البشرية، والدكتور محمد عمر عبد الجليل خليفة، للعمل مديرًا لإدارة المستشفيات، ومايسة محمود عبد الواحد الدياسطي، للعمل مديرا لإدارة التمريض.


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